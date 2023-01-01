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2 часа назад

Названо имя самого «обедневшего» миллиардера в России

Super.ruиещё 2

Индекс Bloomberg Billionaires подсчитал, на ком из российских предпринимателей санкции отразились больше всего. Согласно данным агентства, состояние Романа Абрамовича за 2022 год уменьшилось более чем на половину и сейчас оценивается в 7,8 миллиарда долларов. В общей сложности российские миллиардеры потеряли 95 миллиардов в 2022 году.

Напомним, Роман Абрамович в конце мая был вынужден продать «Челси» американским бизнесменам во главе с Тоддом Боэли за 4,24 миллиарда фунтов стерлингов. Он расстался с клубом после того, как власти Великобритании заморозили активы россиянина в стране. Как бы ни было, всем бы таких цифр после «обеднения»!

Экономика,Роман Абрамович,
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