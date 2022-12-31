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7 часов назад

TFIGlobal: Европа отказалась поддержать Финляндию в ее споре с Россией

Слово и Дело

Россия неожиданно обзавелась союзником на Западе в ходе спора с Финляндией. О ситуации написали индийские журналисты из TFIGlobal.

Россия неожиданно обзавелась союзником на Западе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы напомнили, как в 2022 году Хельсинки расторгли с Москвой договор о сооружении на мысе Ханхикиви атомной электростанции. Впрочем, спустя время европейский суд объявил такое решение Финляндии выходящим за рамки закона. По мнению аналитиков издания, все дело в банальной ненависти, которую страны ЕС питают к скандинавскому государству.

Назван компромисс по оплате долга за газ для России и Запада

В TFIGlobal полагают, что все дело в росте прибыли страны на фоне санкционной войны Брюсселя с Россией. Так, энергопредприятия республики заработали почти в два раза больше денег на продаже нефти, чем в 2021 году. На этом фоне европейцы, напротив, страдают от нехватки ресурсов, подчеркнули журналисты.

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