Россия неожиданно обзавелась союзником на Западе в ходе спора с Финляндией. О ситуации написали индийские журналисты из TFIGlobal.
Авторы напомнили, как в 2022 году Хельсинки расторгли с Москвой договор о сооружении на мысе Ханхикиви атомной электростанции. Впрочем, спустя время европейский суд объявил такое решение Финляндии выходящим за рамки закона. По мнению аналитиков издания, все дело в банальной ненависти, которую страны ЕС питают к скандинавскому государству.
В TFIGlobal полагают, что все дело в росте прибыли страны на фоне санкционной войны Брюсселя с Россией. Так, энергопредприятия республики заработали почти в два раза больше денег на продаже нефти, чем в 2021 году. На этом фоне европейцы, напротив, страдают от нехватки ресурсов, подчеркнули журналисты.