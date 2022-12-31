Россия неожиданно обзавелась союзником на Западе в ходе спора с Финляндией. О ситуации написали индийские журналисты из TFIGlobal.

Авторы напомнили, как в 2022 году Хельсинки расторгли с Москвой договор о сооружении на мысе Ханхикиви атомной электростанции. Впрочем, спустя время европейский суд объявил такое решение Финляндии выходящим за рамки закона. По мнению аналитиков издания, все дело в банальной ненависти, которую страны ЕС питают к скандинавскому государству.