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6 часов назад

Мишустин добавил пять регионов в эксперимент с tax free

Российская Газета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил географию пилотного проекта по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров.

Пять российских регионов добавили в эксперимент с tax free
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В него включены пять новых регионов: Бурятия, Забайкальский и Красноярский края, Амурская и Иркутская области.

Объяснена «странность» инфляции в России

В начале декабря эксперимент с tax free был продлен на 2023 год. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Не действует tax free в отношении подакцизных товаров.

Экономика,Михаил Мишустин,
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