Пять российских регионов добавили в эксперимент с tax free

В него включены пять новых регионов: Бурятия, Забайкальский и Красноярский края, Амурская и Иркутская области.

В начале декабря эксперимент с tax free был продлен на 2023 год. Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Не действует tax free в отношении подакцизных товаров.