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5 часов назад

Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений

News.ru

Правительство РФ установило предельную цену газа с Уренгойского и Южно-Русского месторождений. Согласно указу, цена газа с первого месторождения составила 2550 рублей за тысячу кубометров. Цена газа со второй залежи была установлена на отметке в размере 2390 рублей до входа в трубопровод и 5464 рубля после входа в магистраль. Уренгойское месторождение входит в тройку самых крупнейших газовых залежей в мире.

Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установить предельный размер цены на горючий природный газ, добытый на участках Ачимовских отложений Уренгойского месторождения, равный 2550 рублям за 1000 кубометров… добытый на участках Южно-Русского месторождения… до входа в систему магистрального газопроводного транспорта — 2390 рублей за 1000 кубометров… после входа… 5464 рубля за 1000 кубометров, — написано в документе.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что объем экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья достиг минимальных значений за последние более чем 20 лет. При этом агентство сослалось на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, которые он произнес на предновогоднем селекторном совещании холдинга.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что по итогам уходящего 2022 года Россия сократит экспорт газа примерно на четверть. Он сказал, что добыча топлива будет снижена на 12%. По словам чиновника, изменения показателей связаны с остановкой работы экспортной инфраструктуры.

Экономика,Александр Новак,Алексей Миллер,Газпром,Правительство РФ,
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