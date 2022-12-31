Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений

Правительство РФ установило предельную цену газа с Уренгойского и Южно-Русского месторождений. Согласно указу, цена газа с первого месторождения составила 2550 рублей за тысячу кубометров. Цена газа со второй залежи была установлена на отметке в размере 2390 рублей до входа в трубопровод и 5464 рубля после входа в магистраль. Уренгойское месторождение входит в тройку самых крупнейших газовых залежей в мире.

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Установить предельный размер цены на горючий природный газ, добытый на участках Ачимовских отложений Уренгойского месторождения, равный 2550 рублям за 1000 кубометров… добытый на участках Южно-Русского месторождения… до входа в систему магистрального газопроводного транспорта — 2390 рублей за 1000 кубометров… после входа… 5464 рубля за 1000 кубометров, — написано в документе.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что объем экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья достиг минимальных значений за последние более чем 20 лет. При этом агентство сослалось на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, которые он произнес на предновогоднем селекторном совещании холдинга.