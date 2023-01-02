В Польше заявили об утрате Хорватией атрибута суверенитета

Хорватия утратила основной атрибут суверенитета и возможность влиять на свой финансовый рынок, перейдя на евро. Такое мнение выразил заместитель главы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак в Twitter.

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«Правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, приняло евро и тем самым поставило страну под власть центрального банка из Франкфурта-на-Майне», — заявил он.

По словам польского депутата, Загреб лишился возможности проводить денежно-кредитную политику.

С 1 января Хорватия стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона. Европейская валюта должна постепенно заменить хорватскую куну. Жители Хорватии смогут использовать две валюты одновременно в течение двух недель.