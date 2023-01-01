В Болгарии природный газ подорожал с €73 до €92

В Болгарии в первый день нового года подорожал природный газ с €73 до €92, сообщила компания «Булгаргаз».
Об этом говорится на сайте компании.
В октябре техническое правительство Болгарии ранее приняло решение о выводе российских компаний — поставщиков автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года на фоне тяжёлой ситуации с горючим в стране.
В августе агентство Bloomberg передавало, что страны, расположенные на юге Европы и в Средиземноморье, тайно закупают нефть из России. Среди них Греция, Болгария, Испания, Италия и Румыния.