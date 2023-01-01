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4 часа назад

Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива

Lenta.ru

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что стремящихся достичь независимости от России ждет суровая зима в этом году, но уже в следующем может быть еще тяжелее. Об этом сообщает РИА Новости.

"Грядет суровая зима": глава МВФ выступила с заявлением
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее, но независимость от (поставок энергоресурсов) России наступит. Это случится», — сказала она.

Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны объявили России настоящую санкционную войну. При этом, отметил глава государства, Запад не смог достичь своих целей. По словам Путина, Россия жила в условиях санкций после воссоединения с Крымом в 2014 году.

Экономика,Кристалина Георгиева,Владимир Путин,Международный валютный фонд,
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