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5 часов назад

Глава МВФ предрекла рецессию в ЕС и замедление мировой экономики

Илья Родин

В наступившем году крупнейшие мировые экономики (США, Китай и ЕС) замедлятся, это произойдет практически одновременно, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Об этом пишет ТАСС.

Глава МВФ предрекла рецессию в Евросоюзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что главу МВФ попросили прокомментировать один из последних докладов фонда, в котором говорится о «годе потрясений».

Георгиева подчеркнула, что для большей части мировой экономики наступивший год будет более тяжелым, чем прошедший. По ее мнению, это обусловлено замедлением роста крупнейших экономик.

«Темпы роста трех крупнейших экономик - США, ЕС и Китая - замедляются одновременно», - уточнила глава организации.

Георгиева пояснила, что европейские страны пострадали из-за спецоперации РФ на Украине. Она добавила, что в 2023 году половина государств Евросоюза может оказаться в рецессии.

Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики

По ее оценке, несмотря на сложившуюся сложную ситуацию, правительства ЕС смогут удержаться, «не рухнут».

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,ЕС,
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