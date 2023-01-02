Глава МВФ предрекла экономическую катастрофу в 2023 году

"Если мы посмотрим на страны с развивающейся экономикой, то увидим там плачевную картину. Почему? Потому что, помимо всего прочего, они страдают от высоких процентных ставок и роста курса доллара. Для тех экономик, которые имеют высокий уровень этих показателей, это просто катастрофа", — сказала Георгиева в интервью телеканалу CBS.