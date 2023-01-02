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4 часа назад

Глава МВФ пообещала катастрофу развивающимся странам в 2023 году

Газета.Ru

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что странам с развивающейся экономикой в 2023 году придется трудно из-за высоких процентных ставок и роста курса доллара. Для некоторых из них финансовые трудности могут обернуться "катастрофой", предупредила она.

Глава МВФ предрекла экономическую катастрофу в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

"Если мы посмотрим на страны с развивающейся экономикой, то увидим там плачевную картину. Почему? Потому что, помимо всего прочего, они страдают от высоких процентных ставок и роста курса доллара. Для тех экономик, которые имеют высокий уровень этих показателей, это просто катастрофа", — сказала Георгиева в интервью телеканалу CBS.

Рост курса доллара означает для развивающихся стран подорожание импортных товаров, а увеличение процентных ставок — более дорогие кредиты и дополнительную нагрузку при обслуживании валютных долгов, отмечает "Ридус". Кроме того, это провоцирует в этих странах инфляцию.

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Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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