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4 часа назад

В Финляндии сравнили падение ВВП России и Украины

Lenta.ruиещё 1

ВВП Украины в снизился на 40 процентов, в то время как спад российской экономики оценивается в десять раз меньше, заявил научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке в беседе с Ilta-Sanomat.

В Финляндии сравнили падение ВВП России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению эксперта, нет никаких признаков того, что санкции смогут навредить России и повлияют на ее способность вести боевые действия.

«Если учесть, что ВВП на Украине в этом году упал, может быть, на 40 процентов, то в России мы все еще говорим о четырех процентах», — сказал аналитик.

Ранее Международный валютный фонд сообщил, что российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года после санкционного удара. В докладе МВФ отмечается, что теперь, по прогнозам, ВВП России снизится на 3,4 процента в 2022 году, что составляет примерно половину от того спада, который изначально ожидался.

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