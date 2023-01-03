Макрон предложил ответ Европы на экономическую политику США

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил выработать единый европейский ответ на экономическую политику США, раскалывающую Запад излишним субсидированием американских компаний. Им может стать стратегия "сделано в Европе", заявил он перед началом переговоров во вторник с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, чья страна с 1 января вступила в обязанности председателя Совета ЕС на полгода.

"Наша беседа посвящена экономической ситуации на континенте в преддверии Европейского совета, намеченного на 9 и 10 февраля, - сказал президент. - Я убежден, что нам нужна стратегия "сделано в Европе", чтобы дать наш собственный ответ на волюнтаристскую политику США. Мы должны суметь защитить европейскую промышленность, создать больше рабочих мест и стать более конкурентоспособными, увеличив производство чистой энергии, снизив нашу стратегическую зависимость".

Принятый летом в США Акт о снижении инфляции (IRA) предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, этот закон может привести к новой трансатлантической коммерческой войне.