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2 часа назад

Макрон предложил ответить на экономическую политику США стратегией "сделано в Европе"

ТАССиещё 1

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил выработать единый европейский ответ на экономическую политику США, раскалывающую Запад излишним субсидированием американских компаний. Им может стать стратегия "сделано в Европе", заявил он перед началом переговоров во вторник с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, чья страна с 1 января вступила в обязанности председателя Совета ЕС на полгода.

Макрон предложил ответ Европы на экономическую политику США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Наша беседа посвящена экономической ситуации на континенте в преддверии Европейского совета, намеченного на 9 и 10 февраля, - сказал президент. - Я убежден, что нам нужна стратегия "сделано в Европе", чтобы дать наш собственный ответ на волюнтаристскую политику США. Мы должны суметь защитить европейскую промышленность, создать больше рабочих мест и стать более конкурентоспособными, увеличив производство чистой энергии, снизив нашу стратегическую зависимость".

Принятый летом в США Акт о снижении инфляции (IRA) предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах. По мнению европейских лидеров, этот закон может привести к новой трансатлантической коммерческой войне.

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Во время визита в Вашингтон президент Макрон заявил, что протекционистские планы США по субсидированию американских компаний в рамках Акта о снижении инфляции "угрожают расколоть Запад". С критикой этого закона выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, который указал на несовместимость положений IRA с законодательством о международной торговле.

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