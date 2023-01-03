Молдавские фермеры пригрозили властям протестами

Пострадавшие от кризиса фермеры в Молдавии планируют устроить антиправительственные протесты в связи с тем, что власти не оказали им обещанной помощи. Об этом заявил глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь в эфире телеканала «Голос Бессарабии», передает ТАСС.

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Глава ассоциации обвинил молдавские власти в том, что они не оказали обещанную помощь фермерам, из-за чего у них нет ресурсов для начала весеннего сельскохозяйственного сезона.

Правительство страны должно попросить Евросоюз оказать Молдавии финансовую помощь, чтобы отрасль могла получить субсидии уже весной, считает он.

«Если власти не услышат наши претензии и не примут меры, не обязательно требующие выделения денег из бюджета, нам придется требовать и давить на власть», — сказал Слусарь.

По его словам, фермеры не рады выходить на протесты, однако ситуация в аграрном секторе заставляет их действовать.

Подобная ситуация наблюдалась в сентябре. Тогда «Национальная федерация фермеров страны, ассоциации «Молдова-фрукт» и «Сила фермеров» направили письмо президенту Молдавии Майе Санду, в котором потребовали принять их, иначе начнутся протесты.