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1 час назад

В Эстонии заявили о намерении начать передачу замороженных активов РФ Киеву

ТАСС

Таллин планирует самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Об этом в среду изданию Postimees заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Эстония решила самостоятельно начать передачу замороженных активов РФ Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он обратил внимание на то, что сумма замороженных в связи с действиями РФ против Украины российских активов составляет €17 млрд, но процесс их использования в пользу Киева вперед не продвигается, несмотря на то, что страны - члены ЕС поручили Еврокомиссии разработать для этого юридическую схему.

Европа оказалась неспособна отказаться от российского газа

"Мы в правительстве решили, что параллельно сами начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти [замороженные Эстонией] деньги", - отметил глава МИД.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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