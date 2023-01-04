Эстония решила самостоятельно начать передачу замороженных активов РФ Киеву

Таллин планирует самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Об этом в среду изданию Postimees заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он обратил внимание на то, что сумма замороженных в связи с действиями РФ против Украины российских активов составляет €17 млрд, но процесс их использования в пользу Киева вперед не продвигается, несмотря на то, что страны - члены ЕС поручили Еврокомиссии разработать для этого юридическую схему.