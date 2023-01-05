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26 минут назад

Европейской стране предрекли резкий рост цен

Лера Букина

Жители Польши столкнутся с резким повышением стоимости продуктов питания. Об этом сообщает Interia.

Европейской стране предрекли резкий рост цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что столь сильный скачок цен обусловлен увеличением тарифов на электроэнергию. Авторы публикации подчеркивают, что в большей степени удорожание коснется спиртных напитков, мяса, молочных продуктов и овощей.

Портал, ссылаясь на данные Главного статистического управления, информирует о том, что в прошлом году среднее повышение стоимости продуктов питания составило от 22,3 до 25,8%.

Усугубление ситуации с ценами в Европе и США начало наблюдаться после введения санкций против России.

Ранее РИА Новости назвало Европу наиболее инфляционным регионом мира в октябре прошлого года. Как отмечалось в публикации агентства, 58% всех стран континента зафиксировали ускорение роста цен в годовом выражении. За основу были взяты данные национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальной выборке оказались 155 государств.

Италии предсказали долговой кризис

Наибольший годовой рост был обнаружен в Италии. Он ускорился с 8,9% до 11,9% (+3 процентных пункта).

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