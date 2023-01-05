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50 минут назад

В ФРГ заявили, что ситуация с газом в стране стабильна

ТАСС

Газоснабжение в ФРГ остается стабильным, хранилища заполнены на 90,72%. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовало в четверг Федеральное сетевое агентство Германии.

В ФРГ рассказали о ситуации с газом в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Энергобезопасность гарантирована. Агентство расценивает нынешнюю ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа становится все более маловероятным", - говорится в сообщении.

При этом регулятор продолжает призывать частных потребителей и предприятия к экономии газа. Цель - сэкономить за зиму 20% от средних объемов потребления в последние годы.

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