Что спасло Европу от энергокризиса

В Европе ожидается самый теплый январь за последние годы, что смягчит энергетический кризис, разразившийся в Евросоюзе несколько месяцев назад. Об этом сообщает Bloomberg.

«По данным синоптикова Maxar Technologies Inc., умеренные условия, вероятно, сохранятся по всему региону до конца месяца, при этом сильный погодный фронт будет блокировать холодный полярный воздух. Вызвав опасения по поводу климата, тепло за последние пару недель стало благом для стран, борющихся с кризисом стоимости жизни, который привел к росту счетов домохозяйств за электроэнергию и инфляции», — говорится в тексте.

В Bloomberg отметили, что, согласно прогнозам, во Франции и Германии до 17 января будет наблюдаться температура на 2-5 градусов выше нормы. Это позволит снизить спрос на отопление и он окажется ниже среднего за десять лет. Кроме того ненастная погода позволит увеличить выработку ветровой энергии. Также мягкие температуры в январе ожидают в Великобритании.