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2 часа назад

США отклонили предложения по приобретению нефти для восполнения резерва

Lenta.ruиещё 1

Американские власти отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

США столкнулись с проблемой высоких цен на нефть
Фото: ТАССТАСС

Минэнерго США отклонило несколько предложений о возможной покупке нефти в феврале. Ведомство хочет отложить закупку. Издание пишет, что Вашингтон будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, что на текущий момент показатель заполненности стратегического нефтяного резерва США один из самых низких с весны 1984 года.

Экономика,Владимир Демидов,
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