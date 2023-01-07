США столкнулись с проблемой высоких цен на нефть

Американские власти отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Минэнерго США отклонило несколько предложений о возможной покупке нефти в феврале. Ведомство хочет отложить закупку. Издание пишет, что Вашингтон будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене.