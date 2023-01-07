Раскрыт покупатель предназначенной для Европы нефти

Китай закупает сырую нефть, которая обычно экспортируется в Европу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, КНР уже закупила пять миллионов баррелей нефти преимущественно из Казахстана. Кроме того, отмечает агентство, китайский нефтетрейдер Unipec также закупил не менее двух миллионов баррелей норвежской нефти Johan Sverdrup.

В Bloomberg подчеркнули, что закупаемая Китаем нефть важна для стран ЕС из-за сокращения экспорта из России. С учетом роста спроса на ресурс Евросоюз нуждается в альтернативных источниках поставок, заключили в агентстве.

С 5 декабря 2022 года начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.