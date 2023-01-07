Раскрыта роль турецкого хаба в снабжении Европы газом

Он отметил, что главной проблемой России на газовом рынке в Европе сегодня является его «токсичность», то есть «никто не хочет покупать его на Западе из-за страха, что их заклюет общественность».

«За счет газового хаба в Турции предполагается убрать эту "токсичность". Основная идея — передавать газ на границе, чтобы происходило обезличивание. Возможно, через этот хаб пойдет и иранский газ, и СПГ», — пояснил Юшков.

Также он оценил возможность становления Анкары газовым хабом для Европы. По мнению Юшкова, такие шансы у Турции есть, поскольку уже сейчас она закрепила за собой статус транзитера азербайджанского газа, а в ближайшее время то же может произойти с российским, а за ним и другими.