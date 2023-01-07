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34 минуты назад

Раскрыта роль турецкого хаба в снабжении Европы газом

Елена Прошина

Турецкий хаб обезличит российский газ, что позволит Европе покупать его не остерегаясь осуждения общественности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Раскрыта роль турецкого хаба в снабжении Европы газом
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что главной проблемой России на газовом рынке в Европе сегодня является его «токсичность», то есть «никто не хочет покупать его на Западе из-за страха, что их заклюет общественность».

Раскрыт покупатель предназначенной для Европы нефти

«За счет газового хаба в Турции предполагается убрать эту "токсичность". Основная идея — передавать газ на границе, чтобы происходило обезличивание. Возможно, через этот хаб пойдет и иранский газ, и СПГ», — пояснил Юшков.

Также он оценил возможность становления Анкары газовым хабом для Европы. По мнению Юшкова, такие шансы у Турции есть, поскольку уже сейчас она закрепила за собой статус транзитера азербайджанского газа, а в ближайшее время то же может произойти с российским, а за ним и другими.

Экономика,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
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