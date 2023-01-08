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2 часа назад

Чем опасно поступление денег на карту, рассказал юрист

Deita.ru

В отдельных случаях некоторые россияне могут получить «сюрприз» в виде денег на карту от неизвестного отправителя. Деньги могли перевести по ошибке, и такой перевод может таить опасность разного рода. Подробности об этом рассказал Семён Янкевич, заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ, сообщает ИА DEITA.RU.

Юрист объяснил, чем опасно поступление денег на карту
Фото: ТАССТАСС

Юрист предупреждает, что никаких операций с деньгами производить не нужно – тратить или переводить куда-либо. Так, если оставаться в законном поле, получателя могут обвинить в краже средств, которые по факту собственностью получателя не являются, пишет «Прайм». В других случаях опасность таится в том, что отправителем денег может оказаться мошенник, который специально в своих целях сделал якобы ошибочный перевод.

Получатель вправе обратиться в банк с сообщением об ошибке в переводе – для этого необходимо написать соответствующее заявление. В этом случае будет запущен механизм возврата средств на счёт отправителя.

Если получателю внезапного перевода начнут поступать звонки от отправителя, желательно рекомендовать собеседнику обратиться в банк. Если же требования вернуть деньги будут становиться агрессивнее, велика вероятность, что получатель перевода столкнулся с мошенниками. В этом случае можно заблокировать номер телефона звонившего и обратиться в банк, отмечает юрист. Это позволит обезопасить получателя платежа от подозрений со стороны полиции в участии в преступной схеме.

Экономика,ВШЭ,
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