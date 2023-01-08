Юрист объяснил, чем опасно поступление денег на карту

В отдельных случаях некоторые россияне могут получить «сюрприз» в виде денег на карту от неизвестного отправителя. Деньги могли перевести по ошибке, и такой перевод может таить опасность разного рода. Подробности об этом рассказал Семён Янкевич, заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ, сообщает ИА DEITA.RU.
Юрист предупреждает, что никаких операций с деньгами производить не нужно – тратить или переводить куда-либо. Так, если оставаться в законном поле, получателя могут обвинить в краже средств, которые по факту собственностью получателя не являются, пишет «Прайм». В других случаях опасность таится в том, что отправителем денег может оказаться мошенник, который специально в своих целях сделал якобы ошибочный перевод.
Получатель вправе обратиться в банк с сообщением об ошибке в переводе – для этого необходимо написать соответствующее заявление. В этом случае будет запущен механизм возврата средств на счёт отправителя.
Если получателю внезапного перевода начнут поступать звонки от отправителя, желательно рекомендовать собеседнику обратиться в банк. Если же требования вернуть деньги будут становиться агрессивнее, велика вероятность, что получатель перевода столкнулся с мошенниками. В этом случае можно заблокировать номер телефона звонившего и обратиться в банк, отмечает юрист. Это позволит обезопасить получателя платежа от подозрений со стороны полиции в участии в преступной схеме.