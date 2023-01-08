Юрист объяснил, чем опасно поступление денег на карту

В отдельных случаях некоторые россияне могут получить «сюрприз» в виде денег на карту от неизвестного отправителя. Деньги могли перевести по ошибке, и такой перевод может таить опасность разного рода. Подробности об этом рассказал Семён Янкевич, заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ, сообщает ИА DEITA.RU.

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Юрист предупреждает, что никаких операций с деньгами производить не нужно – тратить или переводить куда-либо. Так, если оставаться в законном поле, получателя могут обвинить в краже средств, которые по факту собственностью получателя не являются, пишет «Прайм». В других случаях опасность таится в том, что отправителем денег может оказаться мошенник, который специально в своих целях сделал якобы ошибочный перевод.

Получатель вправе обратиться в банк с сообщением об ошибке в переводе – для этого необходимо написать соответствующее заявление. В этом случае будет запущен механизм возврата средств на счёт отправителя.