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1 час назад

Эксперт рассказал, на какой срок хватит мировых запасов нефти

Илья Родин

Запасов нефти на планете хватит внукам и правнукам, заявил в интервью РИА «Новости» гендиректор компании «Европейская Электротехника» Илья Каленков. Он добавил, что количество и доступность ресурса зависят от развития технологий.

Подсчитаны мировые запасы нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бояться того, что в мире закончится нефть, не стоит, ее хватит не только на наш век, но и на век наших внуков и правнуков», - подчеркнул эксперт.

Каленков отметил, что в настоящее время ведется добыча нефти с глубины 3-3,5 километра, и это считается нормой нефтедобычи. Он напомнил, что ранее добыча велась с глубины 1,5 километра, и все запасы на большей глубине считались неизвлекаемыми.

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Таким образом, пояснил эксперт, количество нефти в мире сложно оценить. Все зависит от того, какие будут технологии, как быстро и эффективно человечество научится добывать глубоко залегающую нефть.

В частности, уточнил Каленков, трудноизвлекаемые запасы нефти на одном из разведанных месторождений оцениваются в 300 млрд тонн. Сейчас добыча на нем нерентабельна. В дальнейшем, при условии применения новых технологий, она может оказаться очень выгодной.

Экономика,Европейская Электротехника,
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