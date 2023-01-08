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1 час назад

Дипломат оценил эффект санкций для России

Илья Родин

Посол Эритреи отметил положительный эффект от санкций для России

Ограничительные меры против России наносят больше урона европейским странам, чем России, заявил посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат заметил, что в некоторых случаях санкции способствуют развитию. Он добавил, что ранее Россия в значительной мере зависела от европейских товаров. В настоящее время она стала самостоятельно производить необходимую для внутреннего рынка продукцию.

«Кто от этого теряет больше? Европейские страны», - подчеркнул Петрос Цеггай.

Посол уточнил, что в ближнесрочной перспективе у России все же возможны проблемы с определенными технологиями.

Экономика,
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