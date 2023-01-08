Дипломат оценил эффект санкций для России

Посол Эритреи отметил положительный эффект от санкций для России

Ограничительные меры против России наносят больше урона европейским странам, чем России, заявил посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат заметил, что в некоторых случаях санкции способствуют развитию. Он добавил, что ранее Россия в значительной мере зависела от европейских товаров. В настоящее время она стала самостоятельно производить необходимую для внутреннего рынка продукцию.

«Кто от этого теряет больше? Европейские страны», - подчеркнул Петрос Цеггай.