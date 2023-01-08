Экономист рассказал, когда вырастут цены на сезонные товары в России

В России начнется рост цен на сезонные продукты с февраля, так как начнут заканчиваться запасы в овощехранилищах и придется закупать товары у других стран. Об этом URA.RU рассказал директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Как правило, до февраля включительно овощехранилищам удается удержать нашу сельхозпродукцию. У нас не так много овощехранилищ, но январь еще проходит нормально. Потом пойдет импорт, где-то в феврале-марте. Немного повысятся цены», — сказал Георгий Остапкович.

Однако откат цен произойдет уже к лету, объяснил экономист. «С июня пойдет отечественный урожай, и пойдет понижение цен. Продукты питания, это не санкционный товар в данном случае. По крайней мере, с дружественными странами. А для нас продукты питания поставляют Азербайджан, Турция, Марокко, Эквадор», — добавил специалист.