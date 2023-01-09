Спрогнозирован курс рубля в 2023 году

«Поэтому средняя цена российской нефти Urals в первом полугодии будет в районе 60-65 долларов за баррель, но в отдельные моменты может падать и ниже. К концу года можно будет ожидать, что дисконты снизятся до 10-15 долларов и российская нефть будет торговаться в районе 95-110 долларов за баррель», — сказала она.