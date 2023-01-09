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1 час назад

Описаны сценарии развития российской экономики

Lenta.ru

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) описали четыре сценария развития российской экономики. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Описаны сценарии развития российской экономики
Фото: ТАССТАСС

Первый, самый благоприятный вариант, назвали активизмом. Он возможен при условии, что темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 3 процентов, а цены на энергоносители останутся при этом относительно высокими. Самый пессимистичный сценарий подразумевает кризис в случае структурного спада мировой экономики, а также при условии, что санкции будут сниматься медленно. По первому варианту, ВВП России в 2023 году перейдет к росту, но по итогам года все равно сократится в пределах 2 процентов. Кризисный сценарий предполагает спад более чем на 6 процентов. Кроме того, возможны и такие варианты, как «вторые 2010-е» и кризис без изоляции.

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал, что по итогам 2022-го спад российского ВВП составит около 2,7 процента. Согласно оценкам Минэкономразвития, за 11 месяцев 2022 года спад ВВП России составил 2,1 процента в годовом выражении. Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев показывает околонулевую динамику, при этом в ноябре показатель вырос к предыдущему месяцу на 1,6 процента, к ноябрю прошлого года упал на 1,8 процента.

Экономика,Антон Силуанов,Минэкономразвития,
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