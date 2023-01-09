Описаны сценарии развития российской экономики

Первый, самый благоприятный вариант, назвали активизмом. Он возможен при условии, что темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 3 процентов, а цены на энергоносители останутся при этом относительно высокими. Самый пессимистичный сценарий подразумевает кризис в случае структурного спада мировой экономики, а также при условии, что санкции будут сниматься медленно. По первому варианту, ВВП России в 2023 году перейдет к росту, но по итогам года все равно сократится в пределах 2 процентов. Кризисный сценарий предполагает спад более чем на 6 процентов. Кроме того, возможны и такие варианты, как «вторые 2010-е» и кризис без изоляции.