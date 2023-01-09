Описаны сценарии развития российской экономики

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали несколько сценариев развития российской экономики, передают «Ведомости».

Фото: ТАСС ТАСС

Всего их четыре. Первый вариант является наиболее благоприятным. Ему дали название «активизм». Сценарий возможен в случае сохранения темпов роста мировой экономики на уровне 3% и высокой стоимости энергоносителей. Этот вариант подразумевает рост ВВП России в текущем году. При этом, как отмечается, он продемонстрирует сокращение примерно на 2% по итогам года.

Кризисный сценарий является наиболее пессимистичным. Он предполагает кризис при структурном спаде мировой экономики и медленном снятии рестрикций. ВВП может сократиться более чем на 6%.

В публикации также приводятся такие сценарии, как «вторые 2010-е» и кризис без изоляции. Они являются промежуточными вариантами между двумя крайностями.

Ранее гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет заявила, что ВВП России в 2023 году будет и дальше показывать падение. По итогам года, как уточнила она, его спад будет составлять 2,5-3%.