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1 час назад

Казахстан намерен денонсировать соглашение с РФ о взаимной конвертируемости рубля и тенге

ТАСС

Власти Казахстана планируют денонсировать соглашение с Россией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге. Об этом говорится в проекте постановления правительства Казахстана, размещенном для обсуждения в понедельник на портале "Открытые нормативно-правовые акты".

Казахстан намерен разорвать с Россией одно из соглашений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации, Банком России и правительством Республики Казахстан, Национальным банком Республики Казахстан о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге, совершенное в городе Москве 20 января 1995 года", - говорится в проекте документа.

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В публикации отмечено, что "соглашение утратило свою актуальность". В проекте постановления правительства Министерству иностранных дел Казахстана поручено в установленном законодательством порядке уведомить правительство РФ о намерении денонсировать соглашение. Проект документа находится на публичном обсуждении до 20 января.

Экономика,Банк России,Правительство РФ,
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