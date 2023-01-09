Казахстан намерен разорвать с Россией одно из соглашений

Власти Казахстана планируют денонсировать соглашение с Россией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге. Об этом говорится в проекте постановления правительства Казахстана, размещенном для обсуждения в понедельник на портале "Открытые нормативно-правовые акты".
"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации, Банком России и правительством Республики Казахстан, Национальным банком Республики Казахстан о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге, совершенное в городе Москве 20 января 1995 года", - говорится в проекте документа.
В публикации отмечено, что "соглашение утратило свою актуальность". В проекте постановления правительства Министерству иностранных дел Казахстана поручено в установленном законодательством порядке уведомить правительство РФ о намерении денонсировать соглашение. Проект документа находится на публичном обсуждении до 20 января.