Казахстан намерен разорвать с Россией одно из соглашений

Власти Казахстана планируют денонсировать соглашение с Россией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге. Об этом говорится в проекте постановления правительства Казахстана, размещенном для обсуждения в понедельник на портале "Открытые нормативно-правовые акты".