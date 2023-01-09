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47 минут назад

Китай начал заменять российский уголь австралийским

Lenta.ru

Потребность в надежных поставках энергоносителей заставляет Китай не только увеличивать собственную и без того рекордную добычу угля, но и восстанавливать отношения с Австралией, которая в состоянии потеснить Россию на рынке, сообщает Reuters.

Китай нашел замену российскому углю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце 2020 года Пекин из-за недовольства позицией Канберры по поводу происхождения коронавируса, вызывающего COVID-19, ввел неофициальный запрет на импорт австралийского угля. До этого Австралия была крупнейшим поставщиком топлива.

Однако в конце прошлого года на фоне мирового энергетического кризиса и после прихода к власти нового правительства отношения между Китаем и Австралией заметно потеплели. В ноябре лидеры стран провели переговоры на саммите G20, а в декабре министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг встретилась в Пекине со своим коллегой Ван И.

В начале 2023 года три коммунальных предприятия и одна сталелитейная компания получили право заказывать австралийский уголь. Участники рынка ожидают, что в ближайшие месяцы разрешения получат и другие компании.

Как отмечает издание, идея заменить австралийский уголь поставками из Индонезии, Монголии и России обернулась многочисленными трудностями. В конце 2021 года страна столкнулась с массовыми отключениями электричества, а расчеты на собственную добычу пришлось корректировать из-за высокой заболеваемости COVID-19.

Экспорт российского угля осложняется логистическими трудностями. Из-за проблемы со своевременными поставками от контрактов с российскими компаниями начали отказываться Южная Корея и Япония. При этом в ноябре губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказывал, что в регионе застряли 800 тысяч тонн угля, уже погруженные в вагоны, но так и не отправленные на экспорт из перегруженности Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали).

Экономика,Сергей Цивилев,
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