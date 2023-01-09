Страна ЕС ввела дополнительные запреты на товары из России

В Эстонии с 9 января начинают действовать дополнительные запреты на ввоз товаров из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: ТАСС ТАСС

В понедельник, 9 января, завершается переходный период действия санкций, введенных Евросоюзом в отношении ряда российских товаров. Теперь их ввоз будет запрещен.

Помимо этого, закончился переходный период для санкционных товаров, по которым контракты на поставку заключили до 7 октября. На данный момент запрещено ввозить из России несколько видов товаров, в том числе косметику, моющие и чистящие средства, одежду и обувь. Запрет аналогичен для физических и юридических лиц, отметила начальник управления запретов и ограничений в сфере социальной защиты таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус.

Запрещенные предметы необходимо вернуть с границы, оставить или конфисковать. В список запрещенных товаров внесли, например, сигары, сигариллы и сигареты, изделия из чугуна и стали, различные пластмассовые изделия, упаковку, стройматериалы и различную бумажную продукцию.