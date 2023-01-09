Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
25 минут назад

Эстония вводит дополнительные запреты на товары из России

Парламентская газета

В Эстонии с 9 января начинают действовать дополнительные запреты на ввоз товаров из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Страна ЕС ввела дополнительные запреты на товары из России
Фото: ТАССТАСС

В понедельник, 9 января, завершается переходный период действия санкций, введенных Евросоюзом в отношении ряда российских товаров. Теперь их ввоз будет запрещен.

Помимо этого, закончился переходный период для санкционных товаров, по которым контракты на поставку заключили до 7 октября. На данный момент запрещено ввозить из России несколько видов товаров, в том числе косметику, моющие и чистящие средства, одежду и обувь. Запрет аналогичен для физических и юридических лиц, отметила начальник управления запретов и ограничений в сфере социальной защиты таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус.

Запрещенные предметы необходимо вернуть с границы, оставить или конфисковать. В список запрещенных товаров внесли, например, сигары, сигариллы и сигареты, изделия из чугуна и стали, различные пластмассовые изделия, упаковку, стройматериалы и различную бумажную продукцию.

Как сообщала «Парламентская газета», запрет на автоперевозки грузов из стран Евросоюза, а также Великобритании, Норвегии и Украины в Россию продлен с 31 декабря 2022 года до 30 июня 2023 года.

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители