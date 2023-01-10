Россия увеличила добычу нефти

Российская нефтяная отрасль увеличила объемы производства на два процента, почти до 535 миллионов тонн по итогам прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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У «Лукойла» добыча выросла на шесть процентов, до 81 миллиона тонн. Тройку лидеров по объемам производства теперь замыкает «Сургутнефтегаз», который нарастил добычу более чем на семь процентов, до 59,6 миллиона тонн. Компания сместила на четвертое место «Газпром нефть» (плюс пять процентов).

Эксперты ожидают снижение добычи сырья в январе-феврале из-за введения со стороны ЕС и США потолка цен на нефть и нефтепродукты.

Средняя цена российского сорта нефти Urals в декабре 2022-го, которая, по данным Минфина, составила 50,5 доллара за баррель, угрожает федеральному бюджету резким падением доходов, отмечал ранее «Коммерсантъ».