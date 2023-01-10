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40 минут назад

Россия увеличила добычу нефти

Lenta.ruиещё 3

Российская нефтяная отрасль увеличила объемы производства на два процента, почти до 535 миллионов тонн по итогам прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Россия увеличила добычу нефти
Фото: ТАССТАСС

У «Лукойла» добыча выросла на шесть процентов, до 81 миллиона тонн. Тройку лидеров по объемам производства теперь замыкает «Сургутнефтегаз», который нарастил добычу более чем на семь процентов, до 59,6 миллиона тонн. Компания сместила на четвертое место «Газпром нефть» (плюс пять процентов).

Эксперты ожидают снижение добычи сырья в январе-феврале из-за введения со стороны ЕС и США потолка цен на нефть и нефтепродукты.

Средняя цена российского сорта нефти Urals в декабре 2022-го, которая, по данным Минфина, составила 50,5 доллара за баррель, угрожает федеральному бюджету резким падением доходов, отмечал ранее «Коммерсантъ».

Росстат также сообщал о производстве нефти на уровне 9,8 миллиона баррелей в сутки, а вице-премьер Александр Новак прогнозировал падение добычи в начале 2023 года на 500-700 тысяч. При таком снижении и такой цене в течение года нефтегазовые поступления упадут на 2,9 триллиона рублей.

Экономика,Александр Новак,Коммерсант,Газпромнефть,Сургутнефтегаз,Лукойл,Росстат,ЕС,
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