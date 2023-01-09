Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
54 минуты назад

В Банке Англии предупредили о возможном росте инфляции из-за потолка цен на нефть

Газета.Ruиещё 1

Установление потолка цен на российские энергоносители может привести к тому, что другие виды инфляции будут расти. Об этом заявила член комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн, передает агентство Bloomberg.

Банк Англии заявил о риске роста инфляции из-за потолка цен на нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ограничение цен на энергоносители может спровоцировать рост инфляции в других секторах экономики. Установление предельных цен на нефть и газ позволит переориентировать расходы на остальную часть потребительской корзины», — отметила Манн.

По ее словам, такая инфляция будет куда выше, чем если бы она была спровоцирована ростом цен на товары. При этом неизвестно что будет с ценами, если ограничения будут сняты и придет ли инфляция в нормальное состояние.

Банк Англии с декабря 2021 года уже девять раз поднял процентные ставки на форе рекордной за последние 40 лет инфляции в размере 11,1%. Последнее повышение до 3,5% произошло 15 декабря 2022 года.

31 декабря премьер-министр Британии Риши Сунак в видеообращении к гражданам страны заявил, что проблемы в экономике Британии не закончатся в 2023 году и будут накапливаться из-за конфликта на Украине.

Экономика,Риши Сунак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители