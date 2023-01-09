Банк Англии заявил о риске роста инфляции из-за потолка цен на нефть

Установление потолка цен на российские энергоносители может привести к тому, что другие виды инфляции будут расти. Об этом заявила член комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн, передает агентство Bloomberg.

«Ограничение цен на энергоносители может спровоцировать рост инфляции в других секторах экономики. Установление предельных цен на нефть и газ позволит переориентировать расходы на остальную часть потребительской корзины», — отметила Манн.

По ее словам, такая инфляция будет куда выше, чем если бы она была спровоцирована ростом цен на товары. При этом неизвестно что будет с ценами, если ограничения будут сняты и придет ли инфляция в нормальное состояние.

Банк Англии с декабря 2021 года уже девять раз поднял процентные ставки на форе рекордной за последние 40 лет инфляции в размере 11,1%. Последнее повышение до 3,5% произошло 15 декабря 2022 года.