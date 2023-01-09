Страна ЕС ввела новые запреты на российские товары

В Эстонии с понедельника, 9 января, вступили в силу дополнительные запреты на ввоз российских товаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Налогово-таможенный департамент страны.

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Отмечается, что с сегодняшнего дня больше не действует переходный период санкций Евросоюза, которые были введены в отношении некоторых потребительских товаров, происходящих из России.

«С 9 января также закончится переходный период для санкционных товаров, по которым контракты на поставку были заключены до 7 октября», - заявила начальник управления запретов и ограничений в сфере социальной защиты таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус.

Под запрет на ввоз попали косметика, моющие и чистящие средства, одежда, обувь, сигареты, бритвенное оборудование, упаковочные материалы, строительные материалы и т.д. Ограничения распространяются как на физические лица, так и на юридические.

Товары, оказавшиеся в таком списке, нужно вернуть. Отказ от таких действий приведет к их конфискации.