ЦБ представил новые способы расчетов между странами

Банк России в первом квартале планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. ЦБ представил две модели, которые могут быть приняты за базовый вариант, пишет «Коммерсантъ».

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Согласно первому, страны заключают отдельные двухсторонние соглашения об интеграции платформ цифровых валют между собой. Платформы каждой из стран обеспечивают конвертацию и передачу форматов между государствами по согласованным правилам.

Вторая модель — подключение страны к единой интеграционной платформе, которая дает возможность на основе единых протоколов и стандартов обеспечить платежи между платформами цифровых валют разных стран, подключенных к ней. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров считает, что первая схема более простая с точки зрения реализации, но менее перспективная. Вторая схема — это более «продвинутый» вариант, отметил он.