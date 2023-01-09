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1 час назад

Банк России представил новые способы расчетов между странами

Lenta.ruиещё 1

Банк России в первом квартале планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. ЦБ представил две модели, которые могут быть приняты за базовый вариант, пишет «Коммерсантъ».

ЦБ представил новые способы расчетов между странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно первому, страны заключают отдельные двухсторонние соглашения об интеграции платформ цифровых валют между собой. Платформы каждой из стран обеспечивают конвертацию и передачу форматов между государствами по согласованным правилам.

Вторая модель — подключение страны к единой интеграционной платформе, которая дает возможность на основе единых протоколов и стандартов обеспечить платежи между платформами цифровых валют разных стран, подключенных к ней. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров считает, что первая схема более простая с точки зрения реализации, но менее перспективная. Вторая схема — это более «продвинутый» вариант, отметил он.

Ранее в ЦБ говорили, что в апреле 2023 года начнется «пилотирование операций с реальными цифровыми рублями на ограниченном круге клиентов пилотных банков». В первом этапе тестирования технологии уже принимают участие 12 банков.

Экономика,Роман Прохоров,Банк России,Коммерсант,
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