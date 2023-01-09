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1 час назад

Конкурент России запланировал резкий рост добычи нефти

Lenta.ruиещё 1

В текущем году добыча нефти в Норвегии вырастет на 6,9 процента, до 2,02 миллиона баррелей в сутки, а к 2025 году запланировано увеличение до 4,3 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на заявление Норвежского директората нефти сообщает Reuters.

Конкурент России запланировал резкий рост добычи нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столь резкий рост стал возможен благодаря разработке месторождения Johan Sverdrup. Добыча природного газа, по предварительным расчетам, останется на неизменном уровне — 122 миллиарда кубометров в год.

Норвегия является одним из крупнейших экспортеров нефти и природного газа в мире, в этом году она обошла на европейском газовом рынке своего основного конкурента Россию. При этом королевство намерено увеличить инвестиции в отрасль, в том числе в разведку новых месторождений, чтобы гарантировать энергобезопасность на европейском континенте.

В декабре прошлого года Росстат сообщал, что добыча нефти в России находится на уровне 9,8 миллиона баррелей в сутки. Позднее вице-премьер Александр Новак не исключал, что в начале 2023 года добыча временно сократится на 500-700 тысяч.

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В Европе уже месяц действует эмбарго на морские поставки российской нефти. При этом с января Германия отказалась даже от поставок по нефтепроводу «Дружба». На этом фоне стоимость основного российского экспортного сорта Urals приближается к 40 долларам за баррель, что в два раза дешевле эталонного сорта Brent.

Экономика,Александр Новак,Росстат,
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