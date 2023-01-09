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30 минут назад

Конкурент России запланировал резко нарастить добычу нефти

Мария Иванова

Норвегия нарастит добычу нефти в 2023 году на 6,9 процента, до 2,02 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Норвежского нефтяного управления (NPD).

Конкурент России запланировал резкий рост добычи нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В NPD считают, что таких показателей Норвегия достигнет благодаря росту нефтедобычи на обширном месторождении Йохан Свердруп. Речь идет об увеличении добычи сырой нефти и других жидких нефтепродуктов, включая конденсат.

В 2022 году объем нефтедобычи в стране составлял 1,89 миллиона баррелей в сутки.

Ожидается, что инвестиции норвежских производителей нефти и газа в разведку и другие области вырастут до 19,1 миллиарда долларов в 2023 году, а своего пика достигнут в 2025-м.

Reuters отмечает, что после сокращения поставок российского газа в ЕС Норвегия стала крупнейшим поставщиком для Европы.

В NPD рассчитывают, что совокупный объем добычи нефти и газа в стране вырастет до 4,12 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2023 году по сравнению с 3,99 миллиона баррелей в 2022-м. Двадцатилетнего максимума в 4,3 миллиона баррелей общий объем добычи может достичь в 2025 году, считают в NPD.

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На торгах в конце прошлой недели нефть Brent достигла уровня в 79,50 доллара за баррель, а в начале этой недели переходила отметку в 81 доллар. До этого нефтяные цены упали примерно на семь процентов из-за коронавируса в Китае и опасений падения спроса.

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