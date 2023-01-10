ЕС стал крупнейшим покупателем СПГ

На фоне резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа страны Евросоюза в 2022 году увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) на 58%, до 101 млн т, пишет РБК со ссылкой на данные агентства Refinitiv. Это позволило ЕС стать крупнейшим покупателем этого вида топлива, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею.

Импорт СПГ в Европу в прошлом году был эквивалентен 137 млрд куб. м природного газа, что близко к объемам поставок газа из России в 2021 году (около 140 млрд куб. м). В 2022 году они сократились более чем вдвое, до 60 млрд куб. м.