ЕС стал крупнейшим покупателем СПГ

На фоне резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа страны Евросоюза в 2022 году увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) на 58%, до 101 млн т, пишет РБК со ссылкой на данные агентства Refinitiv. Это позволило ЕС стать крупнейшим покупателем этого вида топлива, обойдя прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею.
Импорт СПГ в Европу в прошлом году был эквивалентен 137 млрд куб. м природного газа, что близко к объемам поставок газа из России в 2021 году (около 140 млрд куб. м). В 2022 году они сократились более чем вдвое, до 60 млрд куб. м.
В итоге в мировом импорте СПГ ЕС занял долю 24%, Япония — 17%, Китай — 15%, Южная Корея — 11%. По данным европейского центра Bruegel, доля сжиженного газа в потреблении Европы выросла в 1,75 раза, с 20 до 35%, а доля российского газа, наоборот, уменьшилась почти в три раза, с 40 до 15%.