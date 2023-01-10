Эстония готовит к концу января план конфискации российских активов

Эстония планирует представить к концу января юридический план ареста российских активов, поскольку прибалтийская страна намерена начать передачу Украине средств, замороженных в соответствии с санкциями Европейского союза. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.
Законодательная база будет создана к концу января в связи со сделанным в конце декабря правительством в Таллине поручением министерствам разработать план конфискации активов, заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм.
Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться €300 млрд ($322 млрд) из резервов центрального банка РФ, а также миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями, отмечает агентство.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в декабре, что странам - членам ЕС необходимо продолжить работу "по использованию замороженных активов России". По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют почти €20 млн, сообщает агентство.