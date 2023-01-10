Эстония готовит к концу января план конфискации российских активов

Эстония планирует представить к концу января юридический план ареста российских активов, поскольку прибалтийская страна намерена начать передачу Украине средств, замороженных в соответствии с санкциями Европейского союза. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

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Законодательная база будет создана к концу января в связи со сделанным в конце декабря правительством в Таллине поручением министерствам разработать план конфискации активов, заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Эстонии Михкель Тамм.

Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться €300 млрд ($322 млрд) из резервов центрального банка РФ, а также миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями, отмечает агентство.