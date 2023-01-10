Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
23 минуты назад

Bloomberg: Китай начал покупать редкий сорт российской нефти

Лера Букина

В Китае приступили к закупкам более широкого ассортимента российской нефти, включая редкий арктический сорт Arco. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

Отмечается, что китайская сторона импортировала три партии сырой нефти из Арктики, в частности, высокосернистую и плотную разновидность Arco, для доставки в январе или в феврале.

Подчеркивается, что первые поставки в Китай стартовали еще в прошлом году – в ноябре. По словам трейдеров, эти закупки могут вытеснить ближневосточные сорта нефт, например, иракскую Basrah Heavy.

В Kpler отметили, что последние закупки Китаем включали в себя более легкий сорт нефти «Новый порт», а также сырую нефть «Варандей». Аналитик компании подтвердил факт переориентации арктических сортов нефти.

Bloomberg: нефть из России продается вполовину дешевле мировых цен

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил «Известиям», что снятие карантинных мер в Китае окажет поддержку мировому спросу на нефть в 2023 году. Накануне цена мартовских фьючерсов на Brent возросла до $80,5 за баррель.

Экономика,Александр Потавин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители