В Китае приступили к закупкам более широкого ассортимента российской нефти, включая редкий арктический сорт Arco. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

Отмечается, что китайская сторона импортировала три партии сырой нефти из Арктики, в частности, высокосернистую и плотную разновидность Arco, для доставки в январе или в феврале.

Подчеркивается, что первые поставки в Китай стартовали еще в прошлом году – в ноябре. По словам трейдеров, эти закупки могут вытеснить ближневосточные сорта нефт, например, иракскую Basrah Heavy.

В Kpler отметили, что последние закупки Китаем включали в себя более легкий сорт нефти «Новый порт», а также сырую нефть «Варандей». Аналитик компании подтвердил факт переориентации арктических сортов нефти.