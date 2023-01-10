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1 час назад

Американский экономист предрек "мать всех долговых кризисов" через 10 лет

ТАССиещё 2

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что через 10 лет может произойти самый серьезный долговой кризис. Такое мнение эксперт выразил в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Mundo.

Американский экономист предрек «мать всех долговых кризисов»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы приближаемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков, будь то государственные или частные, - отметил он. - Через десятилетие мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов".

Рубини обратил внимание на то, что Испания, как и большинство европейских стран, имеет большой государственный и частный долг. По его словам, "государственные органы обременены долгами, и, как и во многих странах, также наблюдается рост долга предприятий и теневой банковской системы". Экономист также обратил внимание на "старение населения" Испании и необходимость в этой связи в скором времени провести реформу пенсионного обеспечения.

"Политика подразумевает жертвы в краткосрочной перспективе ради общего благополучия в долгосрочной перспективе, - считает он. - Неважно, живете ли вы в демократии или автократии: политическая экономика состоит в том, чтобы дать пинок проблеме, как если бы это была консервная банка, которую вы нашли на улице".

Экономика,
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