Американский экономист предрек «мать всех долговых кризисов»

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, считает, что через 10 лет может произойти самый серьезный долговой кризис. Такое мнение эксперт выразил в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Mundo .

"Мы приближаемся к переломному моменту, который изменит жизнь кредиторов и заемщиков, будь то государственные или частные, - отметил он. - Через десятилетие мы можем столкнуться с матерью всех долговых кризисов".

Рубини обратил внимание на то, что Испания, как и большинство европейских стран, имеет большой государственный и частный долг. По его словам, "государственные органы обременены долгами, и, как и во многих странах, также наблюдается рост долга предприятий и теневой банковской системы". Экономист также обратил внимание на "старение населения" Испании и необходимость в этой связи в скором времени провести реформу пенсионного обеспечения.