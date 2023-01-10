Путин указал на важность контроля за ценами

Президент России Владимир Путин назвал контроль за ценами в нынешних условиях особенно важным вопросом. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским, передает ТАСС.

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«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них - контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», - подчеркнул российский лидер.

Путин указал на то, что сейчас инфляция в стране демонстрирует снижение.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ прогнозирует в 2023 году снижение инфляции до 5,5%. Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, в первом полугодии 2023 года инфляция в России будет находиться на низком уровне.

16 декабря глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина сообщила о грядущем замедлении инфляции в ближайшие месяцы. По ее словам, из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года.