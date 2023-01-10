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10 минут назад

Путин указал на важность контроля за ценами

Лера Букина

Президент России Владимир Путин назвал контроль за ценами в нынешних условиях особенно важным вопросом. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским, передает ТАСС.

Путин указал на важность контроля за ценами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них - контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», - подчеркнул российский лидер.

Путин указал на то, что сейчас инфляция в стране демонстрирует снижение.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ прогнозирует в 2023 году снижение инфляции до 5,5%. Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, в первом полугодии 2023 года инфляция в России будет находиться на низком уровне.

16 декабря глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина сообщила о грядущем замедлении инфляции в ближайшие месяцы. По ее словам, из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года.

Владимир Путин ранее поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием стоимости автомобилей. Это необходимо для того, чтобы предотвращать необоснованное повышение цен, пояснил глава государства.

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