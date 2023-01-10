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19 минут назад

Озвучен дефицит бюджета России в 2022 году

Лера Букина

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что по итогам прошлого года дефицит бюджета страны достиг 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП, передает РИА Новости.

Минфин раскрыл дефицит бюджета за 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также оценил объем доходов бюджета РФ примерно в 28 триллионов рублей. Силуанов отметил, что в прошлом году план по доходам был перевыполнен. Это на 2,8 триллиона рублей выше, чем изначально планировалось, отметил он. Этого удалось добиться благодаря нефтегазовым доходам, указал министр.

По его словам, в прошлом году для финансирования расходов в стране использовали дополнительные ресурсы.

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«Также мы увеличили и объемы привлечения средств финансового рынка в результате чего у нас увеличился дефицит бюджета и этот дефицит составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП», - подчеркнул Силуанов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о наличии рисков недополучения нефтяных доходов бюджета в 2023 году. Это, как отметили авторы, связано с тем, что в настоящее время российская нефть уходит из портов по $38 за барр. — на 50% дешевле, чем стоит международный эталон Brent, а условия скидок диктуют покупатели в Индии и Китае.

Экономика,Антон Силуанов,
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