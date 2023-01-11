В Польше заговорили о независимости от поставок российского угля

«С начала до конца года мы доставили в Польшу 14 миллионов тонн угля», заявил замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда. Он подчеркнул, что это рекордный объем, поставленный через польские порты.

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По словам чиновника, нехватка угля, которая существовала в Польше много лет и восполнялась частными предприятиями за счет угля из России, в этом году исчезла.

Рабенда отметил, что польским властям удалось сменить источники поставок, сделав страну на 100% независимой от российского сырья.

В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон о введении эмбарго на поставки российского угля. После этого в республике резко увеличился спрос на данное топливо и возник его дефицит, существенно повысилась цена. Польские власти решили увеличить добычу угля, ввели компенсации и доплаты, уменьшили требования к качеству топлива, начали экстренно закупать его в Австралии, Индонезии, Колумбии, Соединенных Штатах и Южно-Африканской Республике, параллельно решая проблемы с разгрузкой в портах и распределением по стране.