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2 часа назад

Польский чиновник Рабенда заявил, что Польша пришла к независимости от российского угля

runews24.ruиещё 1

«С начала до конца года мы доставили в Польшу 14 миллионов тонн угля», заявил замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда. Он подчеркнул, что это рекордный объем, поставленный через польские порты.

В Польше заговорили о независимости от поставок российского угля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам чиновника, нехватка угля, которая существовала в Польше много лет и восполнялась частными предприятиями за счет угля из России, в этом году исчезла.

Рабенда отметил, что польским властям удалось сменить источники поставок, сделав страну на 100% независимой от российского сырья.

В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон о введении эмбарго на поставки российского угля. После этого в республике резко увеличился спрос на данное топливо и возник его дефицит, существенно повысилась цена. Польские власти решили увеличить добычу угля, ввели компенсации и доплаты, уменьшили требования к качеству топлива, начали экстренно закупать его в Австралии, Индонезии, Колумбии, Соединенных Штатах и Южно-Африканской Республике, параллельно решая проблемы с разгрузкой в портах и распределением по стране.

Польша добывает около 40 миллионов тонн угля ежегодно, дополнительно ранее она импортировала до 20 миллионов тонн. По данным Главного статуправления Польши, в 2020 году страна использовала 62,4 миллиона тонн каменного угля. В 2021-м в республике на 30% повысились использование угля в энергетике.

Экономика,Анджей Дуда,
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