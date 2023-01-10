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1 час назад

В ВБ заявили о крупных перебоях на энергорынке Европы из-за санкций против России

ТАСС

Энергорынок в Европе сталкивается с крупными перебоями из-за введенных против России санкций, в частности, в Европе могут возникнуть трудности с восполнением запасов газа в преддверии следующего зимнего сезона. Это следует из опубликованного во вторник январского доклада Всемирного банка, посвященного перспективам развития мировой экономики.

ВБ спрогнозировал трудности с восполнением запасов газа в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Энергетические рынки, в особенности в Европе, сталкиваются с крупными перебоями в результате санкций из-за российского вторжения на Украину и связанных с ними побочными последствиями", - говорится в тексте.

"Что касается природного газа и в меньшей степени угля, то холодная зима в Европе может привести к тому, что запасы природного газа упадут до очень низкого уровня, в результате чего потребуется дополнительно восполнять их в 2023 году, и у Европы могут возникнуть трудности с восполнением запасов в преддверии зимнего сезона 2023 года", - отмечают эксперты банка.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Страны Запада ввели масштабные санкции против Москвы после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.

Экономика,Владимир Путин,Всемирный Банк,Еврокомиссия,ЕС,
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