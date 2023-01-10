ВБ спрогнозировал трудности с восполнением запасов газа в ЕС

Энергорынок в Европе сталкивается с крупными перебоями из-за введенных против России санкций, в частности, в Европе могут возникнуть трудности с восполнением запасов газа в преддверии следующего зимнего сезона. Это следует из опубликованного во вторник январского доклада Всемирного банка, посвященного перспективам развития мировой экономики.
"Энергетические рынки, в особенности в Европе, сталкиваются с крупными перебоями в результате санкций из-за российского вторжения на Украину и связанных с ними побочными последствиями", - говорится в тексте.
"Что касается природного газа и в меньшей степени угля, то холодная зима в Европе может привести к тому, что запасы природного газа упадут до очень низкого уровня, в результате чего потребуется дополнительно восполнять их в 2023 году, и у Европы могут возникнуть трудности с восполнением запасов в преддверии зимнего сезона 2023 года", - отмечают эксперты банка.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Страны Запада ввели масштабные санкции против Москвы после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.