ВБ спрогнозировал трудности с восполнением запасов газа в ЕС

"Что касается природного газа и в меньшей степени угля, то холодная зима в Европе может привести к тому, что запасы природного газа упадут до очень низкого уровня, в результате чего потребуется дополнительно восполнять их в 2023 году, и у Европы могут возникнуть трудности с восполнением запасов в преддверии зимнего сезона 2023 года", - отмечают эксперты банка.