Алиев объяснил отказ от перепродажи российского газа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на брифинге, что сведения о перепродаже российского газа третьим странам через Баку не соответствуют действительности. Видео опубликовал Youtube-канал CBC TV Azerbaijan.

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Алиев отметил, что в «этой теории» отсутствует логика, так как Азербайджан прекратил закупки энергоресурса у России из-за его высокой стоимости.

Глава республики уточнил, что ранее страна действительно закупала голубое топливо у России, но в 2006-2007 годах прекратила «по причине резкого увеличения цены, практически в два раза».