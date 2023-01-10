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1 час назад

Алиев объяснил отказ от перепродажи российского газа

Илья Родин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на брифинге, что сведения о перепродаже российского газа третьим странам через Баку не соответствуют действительности. Видео опубликовал Youtube-канал CBC TV Azerbaijan.

Алиев объяснил отказ от перепродажи российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алиев отметил, что в «этой теории» отсутствует логика, так как Азербайджан прекратил закупки энергоресурса у России из-за его высокой стоимости.

Глава республики уточнил, что ранее страна действительно закупала голубое топливо у России, но в 2006-2007 годах прекратила «по причине резкого увеличения цены, практически в два раза».

Азербайджан активно наращивает экспорт газа

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана поддержали проект газового хаба в Турции.

Экономика,Ильхам Алиев,
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