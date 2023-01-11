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2 часа назад

В Сомалиленде открыто первое месторождение нефти

Газета.Ru

В африканском Сомалиленде открыто первое месторождение нефти. Залежи черного золота нашла британская компания Genel Energy. Оценки запасов нефти не раскрываются, пишет Telegram-канал газеты "Известия".

В Африке открыли новое месторождение нефти
Фото: ТАССТАСС

Власти Сомали предупредили компанию о недопустимости проведения работ без и разрешения. Сомалиленд является непризнанным государством в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Признается большинством международного сообщества как часть Сомали. Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса.

Правительство Сомалиленда рассматривает свое государство правопреемником Британского Сомали, которое, в качестве непродолжительное время существовавшего независимого государства Сомалиленд, в 1960 году объединилось с Подопечной территорией Сомали (ранее Итальянское Сомали) в единое государство. На территории Сомалиленда обнаружены самые яркие примеры наскальной живописи в Африке. В Средние века на территорию Сомалиленда шло переселение иммигрантов из арабских стран.

Согласно историям, которые некоторые исследователи считают легендами, переселенцы с Аравийского полуострова Исаак бин Ахмед и Абдирахман бин Исмаил аль-Джабарти основали кланы Исаак и Дарод, взяв себе жен из местного клана Дир. В ту эпоху государства Сомали, такие как Йифат и Адаль, контролировали торговые пути региона.

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