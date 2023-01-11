В Африке открыли новое месторождение нефти

В африканском Сомалиленде открыто первое месторождение нефти. Залежи черного золота нашла британская компания Genel Energy. Оценки запасов нефти не раскрываются, пишет Telegram-канал газеты "Известия".

Фото: ТАСС ТАСС

Власти Сомали предупредили компанию о недопустимости проведения работ без и разрешения. Сомалиленд является непризнанным государством в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Признается большинством международного сообщества как часть Сомали. Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса.

Правительство Сомалиленда рассматривает свое государство правопреемником Британского Сомали, которое, в качестве непродолжительное время существовавшего независимого государства Сомалиленд, в 1960 году объединилось с Подопечной территорией Сомали (ранее Итальянское Сомали) в единое государство. На территории Сомалиленда обнаружены самые яркие примеры наскальной живописи в Африке. В Средние века на территорию Сомалиленда шло переселение иммигрантов из арабских стран.