Во Франции обеспокоились ростом цен на хлеб

«Уже несколько месяцев рост цен на электроэнергию и сырье из-за конфликта на Украине механически приводит к увеличению цен на многие повседневные продукты, включая хлеб. На всей территории, в частности в департаменте Эндр, пекари бьют тревогу и говорят, что, учитывая увеличение их счетов в десять раз и больше, цена на хлеб может вырасти на 20—30%», — отметил парламентарий.