Во Франции обеспокоились ростом цен на хлеб

Депутат Национального собрания Франции Франсуа Жоливе направил обращение министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру, в котором выразил обеспокоенность ростом цен на хлеб из-за конфликта на Украине, передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Он подчеркнул, что в республике увеличивается число граждан, страдающих от отсутствия регулярного питания.
«Уже несколько месяцев рост цен на электроэнергию и сырье из-за конфликта на Украине механически приводит к увеличению цен на многие повседневные продукты, включая хлеб. На всей территории, в частности в департаменте Эндр, пекари бьют тревогу и говорят, что, учитывая увеличение их счетов в десять раз и больше, цена на хлеб может вырасти на 20—30%», — отметил парламентарий.
Он призвал правительство регламентировать цену на хлебобулочные изделия и параллельно помочь пекарням с оплатой счетов на электроэнергию и с закупкой сырья.
Ранее издание «Жэньминь жибао» написало, что Европа все сильнее будет погружаться в рецессию, пока продолжается спецоперация на Украине.