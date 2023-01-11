В 2022 году из России в Киргизию перевели рекордную сумму

Рекордная сумма в размере $2,6 млрд поступила в Киргизию за 11 месяцев 2022 года из России через системы денежных переводов. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете киргизского Национального банка.

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"С января до декабря 2022 года в Кыргызстан из России поступило $2,6 млрд", - указано в документе.

Это абсолютный рекорд. До этого максимум был зафиксирован в 2021 году, когда за 11 месяцев из РФ в республику было перечислено около $2,45 млрд.

За аналогичный период прошлого года в Киргизию из США поступило около $51 млн, из Турции - более $11 млн, а из Казахстана - $6 млн.