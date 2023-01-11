В Казахстане прокомментировали создание «газового союза» с Россией

Официальных предложений о создании «тройственного газового союза» с Россией и Узбекистаном Казахстану пока не поступало. С таким заявлением премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на брифинге 11 января.

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По его словам, страна будет готова к рассмотрению вопроса после получения информации. Премьер-министр также отметил, что в настоящее время ведутся двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Россией.

Смаилов подчеркнул, что новый раунд переговоров с «Газпромом» ожидается в ближайшем будущем.

«Все эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе», - отметил премьер-министр.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что предполагает «тройственный газовый союз». По его словам, речи о газе в обмен на политические условия не идет, это касается исключительно координации в энергосфере. Инициатива подразумевает согласованность действий по транспортной логистике и удовлетворение внутренних потребностей, подчеркнул представитель Кремля.