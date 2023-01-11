Россия и Иран обсудят новый способ обхода санкций

Москва и Тегеран намерены обсудить вопрос, связанный с обходом ограничений Запада через создание судоходного торгового пути с Индией. Данной информацией поделился новостной журнал Asia Nikkei.

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Как утверждают его источники, благодаря новому торговому пути отношения сторон укрепятся. Также отмечается, что новая мера позволит свести на нет эффект санкций.

Представители данных стран проработают способ обхода рестрикций в ответ на торговую политику США по смещению цепочек поставок товаров в союзные и дружественные страны.

О том, что РФ и Иран занялись созданием нового трансконтинентального торгового маршрута от Восточной Европы до Индийского океана протяженностью 3 тыс. км, заявило ранее агентство Bloomberg. Сообщалось, что стороны хотят добиться ускорения доставки грузов по морским и железнодорожным сетям на Каспийском море.