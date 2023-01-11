Россия и Иран обсудят новый способ обхода санкций

Москва и Тегеран намерены обсудить вопрос, связанный с обходом ограничений Запада через создание судоходного торгового пути с Индией. Данной информацией поделился новостной журнал Asia Nikkei.
Как утверждают его источники, благодаря новому торговому пути отношения сторон укрепятся. Также отмечается, что новая мера позволит свести на нет эффект санкций.
Представители данных стран проработают способ обхода рестрикций в ответ на торговую политику США по смещению цепочек поставок товаров в союзные и дружественные страны.
О том, что РФ и Иран занялись созданием нового трансконтинентального торгового маршрута от Восточной Европы до Индийского океана протяженностью 3 тыс. км, заявило ранее агентство Bloomberg. Сообщалось, что стороны хотят добиться ускорения доставки грузов по морским и железнодорожным сетям на Каспийском море.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс проинформировал о позиции США по поводу военно-технического сотрудничества России с Ираном. Он заявил, что страна выступает против этого. Также Прайс сообщил о планах сделать все для того, чтобы реализовать планы сторонам не удалось.