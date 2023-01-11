Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
39 минут назад

СМИ: Россия и Иран обсудят новый способ обхода санкций

Лера Букина

Москва и Тегеран намерены обсудить вопрос, связанный с обходом ограничений Запада через создание судоходного торгового пути с Индией. Данной информацией поделился новостной журнал Asia Nikkei.

Россия и Иран обсудят новый способ обхода санкций
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Как утверждают его источники, благодаря новому торговому пути отношения сторон укрепятся. Также отмечается, что новая мера позволит свести на нет эффект санкций.

Путин подписал указ о контрсанкциях

Представители данных стран проработают способ обхода рестрикций в ответ на торговую политику США по смещению цепочек поставок товаров в союзные и дружественные страны.

О том, что РФ и Иран занялись созданием нового трансконтинентального торгового маршрута от Восточной Европы до Индийского океана протяженностью 3 тыс. км, заявило ранее агентство Bloomberg. Сообщалось, что стороны хотят добиться ускорения доставки грузов по морским и железнодорожным сетям на Каспийском море.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс проинформировал о позиции США по поводу военно-технического сотрудничества России с Ираном. Он заявил, что страна выступает против этого. Также Прайс сообщил о планах сделать все для того, чтобы реализовать планы сторонам не удалось.

Экономика,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители