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48 минут назад

Россия вынесла решение по транспортировке казахстанской нефти по «Дружбе»

Лера Букина

Казахстан получил одобрение со стороны России по поводу транзита в ФРГ казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков, передает РИА Новости.

Стало известно о реакции России на прокачку казахстанской нефти в ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Устное подтверждение мы имеем», — подчеркнул он.

Каких-либо проблем, связанных с транзитом, не ожидается, указал министр. Он также отметил, что у сторон и не было ранее больших сложностей с прокачкой.

Акчулаков проинформировал о намерении Казахстана экспортировать в Германию 1,5 млн тонн нефти в 2023 году. Также он не исключил увеличения объема до 7 млн тонн в год.

В «Казмунайгаз» - операторе по добыче и транспортировке углеводородов – ранее сообщили об изучении варианта пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года. Отмечалось, что ФРГ была заинтересована в налаживании поставок нефти. Речь шла о трубопроводе «Дружба». Планировалось, что нефть будет идти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт в Германии.

Ранее сообщалось, что, по данным ведущих аналитиков банков Уолл-стрит, в ближайшие месяцы стоимость нефти может подняться выше $100 за баррель.

Экономика,Болат Акчулаков,Казмунайгаз,
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